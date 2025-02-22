Doktorlar kadının gözünün arkasında kalan 5 kontakt lensi çıkarttı! Orada olduğunun farkında bile değildi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de yaşayan 33 yaşındaki bir kadın iki gözü arasındaki asimetri nedeniyle estetik müdahale için doktora gitmeye karar verdi. Gözlerinin daha eşit görünmesini sağlayacak bir işlem istiyordu. Doktorlar herhangi bir sorun olduğunu fark etmediler ve sol gözünün dolgunlaştırılması için sedasyon altında yağ enejksiyonu yapılmasını önerdiler. Daha yakından bakılınca ise bir sorun olduğunu gördüler.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dergisinde yayınlanan tıbbi rapora göre, yağ enjeksiyonu işlemi sırasında üst forniksden birkaç şeffaf kontakt lensin varlığı görüldü. Raporda ayrıca, bu rahatsızlığa sahip kişilerde lenslerin yerinden çıkıp göz ile göz kapağı arasındaki boşluklara saklanma riskinin daha yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

Doktorlar, olayın çok 'nadir' olduğunu belirterek, kontakt lens kullananlarda hemifasiyal atrofi riskinin artabileceği konusunda uyardı. Tıbbi raporda, "Sol üst göz kapağının çift eversiyonu sonucu toplam beş adet yumuşak kontakt lens bulundu.Ameliyattan sonra hastanın uzun yıllardır kontakt lens kullandığı doğrulandı. Yıllar önce sol kontakt lensini birkaç kez kaybettiğini hatırlıyordu. İlginç bir şekilde, bu cerrahi müdahaleden önce herhangi bir göz semptomu yaşamamıştı" ifadeleri yer aldı.