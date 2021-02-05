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2020 yılında Denizli’de doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

05.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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2020 yılında Denizli’de doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

Türkiye İstatistik kurumu (TUİK) verilerine göre Denizli’de 2020 yılında doğan bebeklere kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Eymen isminin tercih edildiğini açıkladı.TÜİK’den yapılan açıklamaya göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çerçevesinde, 2020 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde, Denizli’de kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Eymen isminin en çok tercih edilen isimler olduğu görüldü.

Türkiye İstatistik kurumu (TUİK) verilerine göre Denizli’de 2020 yılında doğan bebeklere kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Eymen isminin tercih edildiğini açıkladı.
TÜİK’den yapılan açıklamaya göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çerçevesinde, 2020 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde, Denizli’de kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Eymen isminin en çok tercih edilen isimler olduğu görüldü. 2020 yılında Denizli ilinde doğan kız çocuklarına en çok verilen isim Zeynep’ten sonra en çok Elif ve Defne isimlerine yer verildi. Erkek çocuklarına en çok verilen isim Eymen’den sonra ise Kerem ve Ali ön plana çıktı.

2020 yılında Denizli’de doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

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