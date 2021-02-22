YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 2021 yılı Ahi Evran yılı olarak kutlanacak

2021 yılı Ahi Evran yılı olarak kutlanacak

22.02.2021 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2021 yılı Ahi Evran yılı olarak kutlanacak

2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak kutlanmasıyla ilgili yayınlanan genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak kutlanmasıyla ilgili yayınlanan genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran anılacakken, ahilik kültürünün yaşatılacağı belirtildi.

Anadolu’da ahiliğin kurucusu olan, ilim ve fikir insanı olarak anılan Ahi Evran, 2021 yılında yapılacak etkinlikler ile anılacak. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’da yaptığı açıklama ile "Anadolu’da ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı Ahi Evran, 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle anılacak" dedi. 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak kutlanmasıyla ilgili yayınladığı genelge ise Resmi Gazete’de yayımlandı. 2021 yılının Ahi Evran Yılı olmasıyla ilgili açıklamada bulunan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Anadolu’da Ahi Evran kültürünün yaşatılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “ Anadolu’da ahilik teşkilatının kurucusu, ilim ve fikir insanı Ahi Evran’ın, ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön verdi. Hakka hizmet, halka hizmet anlayışıyla uzun yıllar Anadolu’da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlendi” diye konuştu.

“Ahi Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış”
Esnaf, Sanatkârlar Ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ın açıklamalarını değerlendiren Erbeği “Denizli’de de yıllardır yaşatılan Ahilik kültürü, esnafımız açısından çok önemlidir. Doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Ahi Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:38
Öğle
13:22
İkindi
16:27
Akşam
18:57
Yatsı
20:12

Denizli Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Toker Eczanesi
Merkezefendi
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Pamukkale Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Büyükşehirden 25 bin kitaplık dijital kütüphane geliyor

Büyükşehirden 25 bin kitaplık dijital kütüphane geliyor

Denizli’de arama kurtarma gönüllülerine yangın eğitimi verildi

Denizli’de arama kurtarma gönüllülerine yangın eğitimi verildi

SEO ve dijital pazarlamada çalışmalar yerini yapay zekaya bırakacak

SEO ve dijital pazarlamada çalışmalar yerini yapay zekaya bırakacak

Denizli jandarması silah kaçakçılarına geçit vermedi

Denizli jandarması silah kaçakçılarına geçit vermedi

İran’dan Denizli’ye gelen yolcunun üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

İran’dan Denizli’ye gelen yolcunun üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Denizli’de 2 mahallede su kesintisi

Denizli’de 2 mahallede su kesintisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.