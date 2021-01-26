2021 yılı ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük’te 2021 yılı birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2021 yılı birinci İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2020 yılının 4.döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olacaktır. Bu kapsamda ilimizde, 2020 yılında ulaştırma sektöründe 22, eğitim sektöründe 42, kültür-turizm sektöründe 9, tarım sektöründe 59, enerji sektöründe 4, sağlık sektöründe 10, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 34, imalat sektöründe 1, madencilik sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 183 proje ve iş yürütülmüştür” ifadelerini kullandı.

Gürel, yürütülen 183 projenin toplam tutarının 3 milyar 412 milyon 410 bin TL olduğunu, bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 115 milyon 443 bin TL harcandığını bildirdi.

Projelerin 2020 yılı ödeneklerinin ise 440 milyon 736 bin TL olduğunu kaydeden Gürel, 2020 yılında yürütülen 183 adet proje için dönem sonu itibariyle 325 milyon 672 bin TL harcama yapıldığını kaydetti.

Konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı.

