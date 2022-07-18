Cumhurbaşkanlığının himayesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) iş birliğiyle düzenlenen "2022 Sky Global Kültürel Değişim ve Yaz Stajı Programı" başladı.

YEE ve TUSAŞ arasında imzalanan protokol doğrultusunda başlatılan program kapsamında; mesleki gözlemleri, mühendislik görevlerini tanıma, uzmanlarla görüşme, tesis gezileri ve Türkiye’nin tanıtımına yönelik sosyal-kültürel etkinliklerini içeren eğitim verilecek.

Programa Malezya, Azerbaycan, Polonya, Pakistan, Kazakistan ve Özbekistan’dan gelen 10 lisans ve yüksek lisans mühendislik öğrencisi katılıyor.

Staj programı, 18 Temmuz - 19 Ağustos tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

- "Stajyer öğrenciler ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin kültür elçisi olacaklar"

Staj programı hakkında bilgi veren TUSAŞ Akademi Başkanı Dr. Ahmet Pınarbaşı, "Sky Experience" ve "Sky Discover" gibi staj programları vasıtasıyla her sene Türkiye’de 3 binden fazla üniversite öğrencisine hizmet verdiklerini söyledi.

Pınarbaşı son 2-3 yıldır "Sky Global" adını verdikleri uluslararası staj programının başladığını belirterek, "Dünyanın farklı ülkelerinden özellikle Azerbaycan, Pakistan, Malezya ve Katar gibi dost ve kardeş ülkelerden öğrencileri TUSAŞ’ta staj için kabul etmeye başladık. Bu çerçevede Sky Global kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte yeni bir staj programına bu sene 10 öğrenci ile başladık." dedi.

YEE aracılığıyla farklı ülkelerden şirketlerine gelen 10 öğrencinin bir ay boyunca en iyi şekilde staj yapacaklarını kaydeden Pınarbaşı, "Bu öğrenciler buraya geldiklerinde kendilerini teknik olarak geliştiriyorlar ancak biz aynı zamanda bizim kültürümüzü tanımalarına yardımcı oluyoruz. Ülkelerine döndüklerinde bizim birer kültür elçimiz, yüzümüz olacaklar." şeklinde konuştu.

Pınarbaşı, yabancı öğrencilerin burada en güzel deneyimleri yaşayacaklarına inandıklarına vurgu yaparak projeye katkı sunan Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerini iletti.

