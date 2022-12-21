2023 YDS ne zaman yapılacak, sınav tarihi belli mi? İşte 2023 ÖSYM Sınav takvimi

'2023 YDS tarihleri açıklandı mı?' sorusu öğrenciler tarafından şimdiden çokça merak edilen konular arasında yerini almış durumda. 2023 YDS'nin ne zaman yapılacağı, kaç oturum olacağı, sınav süresi gibi konular adaylar tarafından araştırılıyor. Peki 2023 YDS ne zaman yapılacak? YDS kaç oturumda yapılıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2023 YDS ile ilgili merak edilenler...

2023 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 YDS her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar dönemi ve güz dönemi olarak iki turda yapılacak.2023 YDS tarihi ilk etapta farklı açıklanmış fakat daha sonra Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin tarihleriyle çakışması sebebiyle YDS sınav tarihi geriye çekilmişti. Yeni tarihlerle ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 2023 YDS 9 Nisan 2023'te yapılacak.

2023 YDS SINAV TAKVİMİ

Sınava girecek adaylar tarafından 2023 YDS ve 2023 E-YDS başvuru tarihleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından YDS ile ilgili son açıklanan başvuru tarihleri ve sınav takvimi şu şekilde:

YDS/1 9 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları 15 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 27 Şubat 2023 tarihinde bitecek.

2023 YDS/2 22 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. YDS/2 başvuruları ise 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak 11 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.



