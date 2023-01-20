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  4. 2023 Yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Tamamlandı

2023 Yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Tamamlandı

20.01.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde düzenli olarak her yıl yapılan Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) bu yılda Doğa Koruma ve Milli Park görevlilerince Sultan Sazlığı Milli Parkı, Tuzla Palas Gölü, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’nda yapıldı.

2023 Yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Tamamlandı

Su kuşlarının mevsimsel göçünün en az olduğu Ocak ayında yapılan sayımda, kuşların türler bazında popülasyon değişimleri, sulak alan ekosisteminde alan-oran dağılımı ve canlılığı tehdit eden unsurların tespiti için çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda Çamurcun, Angıt, Yeşilbaş, ve Turna kuşlarının yoğun olarak gözlemlenirken elde edilen veriler geçmiş yıllar için bir karşılaştırma, gelecek yıllar içinde tedbirler açısından pusula görevi görmektedir.

Kış ortası sayımlarıyla kuşların besin zincirinde bulundukları yüksek seviye nedeniyle alt seviyede bulunan diğer organizmalar hakkında da bilgiler edinilmektedir.

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