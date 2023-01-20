2023 Yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Tamamlandı

Su kuşlarının mevsimsel göçünün en az olduğu Ocak ayında yapılan sayımda, kuşların türler bazında popülasyon değişimleri, sulak alan ekosisteminde alan-oran dağılımı ve canlılığı tehdit eden unsurların tespiti için çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda Çamurcun, Angıt, Yeşilbaş, ve Turna kuşlarının yoğun olarak gözlemlenirken elde edilen veriler geçmiş yıllar için bir karşılaştırma, gelecek yıllar içinde tedbirler açısından pusula görevi görmektedir.

Kış ortası sayımlarıyla kuşların besin zincirinde bulundukları yüksek seviye nedeniyle alt seviyede bulunan diğer organizmalar hakkında da bilgiler edinilmektedir.

