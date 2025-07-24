2025 ALES 2 sonuçları: ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları saat kaçta açıklanacak? ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı...

2025 ALES/2 sınavı, 6 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi ve sınavın ardından adaylar, soru ve cevapların bir kısmına erişim sağladı. Ancak asıl merak konusu, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki sınav takvimleri incelendiğinde, sonuçların sınav tarihinden itibaren ortalama 2 ila 3 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, ALES sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulaması aracılığıyla da sonuçlara erişim mümkün olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puanlarını ve sıralamalarını öğrenerek lisansüstü eğitim başvuruları veya akademik personel alım ilanlarına başvuru yapabilecekler.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sonuçları 25 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının ise öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaştıkça, adayların heyecanı da artıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel duyuruları kaçırmamak büyük önem taşıyor. Ayrıca, sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak adayların, üniversitelerin ve enstitülerin başvuru şartlarını ve kontenjanlarını dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

ALES puanının yanı sıra, not ortalaması, yabancı dil bilgisi ve referans mektupları gibi diğer kriterler de başvuru sürecinde değerlendirmeye alınabiliyor. Bu nedenle, adayların tüm belgelerini eksiksiz ve zamanında hazırlamaları, başarılı bir başvuru için kritik öneme sahip.

ALES/2 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar için yeni bir süreç başlayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından yapılacak tercihlerin, adayların gelecek kariyerlerini şekillendireceği unutulmamalı. Tüm adaylara başarılar dileriz.