EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

2025 ALES 2 sonuçları: ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları saat kaçta açıklanacak? ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikinci oturumu olan ALES/2'ye katılan binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, adayların akademik kariyer planlaması açısından büyük önem taşıyor. Merak edilen detaylar haberimizde...

2025 ALES 2 sonuçları: ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları saat kaçta açıklanacak? ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı...
Sedef Karatay

2025 ALES/2 sınavı, 6 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi ve sınavın ardından adaylar, soru ve cevapların bir kısmına erişim sağladı. Ancak asıl merak konusu, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki sınav takvimleri incelendiğinde, sonuçların sınav tarihinden itibaren ortalama 2 ila 3 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor.

2025 ALES 2 sonuçları: ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları saat kaçta açıklanacak? ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı... 1

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, ALES sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulaması aracılığıyla da sonuçlara erişim mümkün olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puanlarını ve sıralamalarını öğrenerek lisansüstü eğitim başvuruları veya akademik personel alım ilanlarına başvuru yapabilecekler.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sonuçları 25 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının ise öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaştıkça, adayların heyecanı da artıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel duyuruları kaçırmamak büyük önem taşıyor. Ayrıca, sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak adayların, üniversitelerin ve enstitülerin başvuru şartlarını ve kontenjanlarını dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

2025 ALES 2 sonuçları: ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları saat kaçta açıklanacak? ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı... 2

ALES puanının yanı sıra, not ortalaması, yabancı dil bilgisi ve referans mektupları gibi diğer kriterler de başvuru sürecinde değerlendirmeye alınabiliyor. Bu nedenle, adayların tüm belgelerini eksiksiz ve zamanında hazırlamaları, başarılı bir başvuru için kritik öneme sahip.

ALES/2 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar için yeni bir süreç başlayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından yapılacak tercihlerin, adayların gelecek kariyerlerini şekillendireceği unutulmamalı. Tüm adaylara başarılar dileriz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Tıkla/Öğren...KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Tıkla/Öğren...
2025-2026 Dönemi öğrenci alımı başlıyor2025-2026 Dönemi öğrenci alımı başlıyor

Anahtar Kelimeler:
ales sonuç sorgulama ales sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ales sonuçları ne zaman açıklanır ales sonuç ales sınav sonuçları açıklandı mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Kendisine gelen müstehcen mesajı ifşa etti! 'Bedava yolladı...'

Kendisine gelen müstehcen mesajı ifşa etti! 'Bedava yolladı...'

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.