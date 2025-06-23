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2025 Süper Lig gol krallığı: 2024-2025 sezonunda Süper Lig gol kralı kim oldu? Süper Lig gol krallığı 2025 listesi

Süper Lig 2024-2025 sezonundaki gol kralı merak edilmektedir. Türk futbol camiasındaki en fazla gol atan oyuncular yeniden gündeme geldi. Her sezon olduğu gibi Süper Lig forması giyen oyuncular arasında oldukça yoğun bir rekabet yaşandı. Peki, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen 2024-2025 sezonunda Süper Lig gol kralı kim oldu?

2025 Süper Lig gol krallığı: 2024-2025 sezonunda Süper Lig gol kralı kim oldu? Süper Lig gol krallığı 2025 listesi
Defne Vera Şahin

Her sezon olduğu gibi futbolseverler için 2024-2025 sezonu da heyecanın yüksek olduğu bir sezon oldu. Tüm sezon boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere pek çok kulüp hem sahada hem tribünde kıyasıya yarıştı. Sezonun en çok merak edilen konuları ise 2025 Süper Lig gol krallığı oldu.

Gol krallığı Süper Lig boyunca bireysel anlamda en başarılı oyuncuları öne çıkarır. Listede genellikle forvet ya da golcü orta saha oyuncuları yer almaktadır. Listede yer alan gol kralları takımlarının başarısında oldukça etkili bir rol oynarken şampiyonluk yarışlarını da doğrudan etkilerler.

2024-2025 sezonunda Süper Lig gol kralı kim oldu?

Sezonun sona ermesiyle beraber gol kralı kim sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sezonun başlangıcında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transferi gerçekleştirilen Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen sezon boyunca gösterdiği performansla herkesin dikkati çekti. Ayrıca Galatasaray'ın başarısında da önemli bir rol oynadı. 26 yaşındaki oyuncu bütün sezon boyunca kulvarlarda toplam 41 karşılaşmada forma giydi. Nijeryalı Osimhen, Süper Lig'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez forma giydi. Sezon boyunca oldukça istikrarlı bir şekilde oynayan Osimhen, takımının en önemli gol silahı olarak öne çıkarak kritik maçlarda önemli goller attı.

Süper Lig gol krallığı 2025 listesi şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Victor Osimhen (Galatasaray): 26 gol
  • Krzysztof Piatek (Başakşehir): 21 gol
  • Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe): 20 gol
  • Ali Sowe (Çaykur Rizespor) : 19 gol
  • Simon Banza (Trabzonspor): 19 gol
  • Ciro Immobile (Beşiktaş): 15 gol
  • Mame Thiam (Eyüpspor): 15 gol
  • Edin Dzeko (Fenerbahçe): 14 gol
  • Nuno Da Costa (Kasımpaşa): 13 gol
  • Romulo (Göztepe): 13 gol
  • Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 12 gol
  • Rafa Silva (Beşiktaş) : 12 gol
  • Rey Manaj (Sivasspor) : 12 gol
  • Bilal Boutobba (Hatayspor): 11 gol
  • Dusan Tadic (Fenerbahçe): 11 gol
  • Mamadou Fall (Kasımpaşa) : 10 gol
  • Marius Mouandilmadji (Samsunspor) : 10 gol

Süper lig gol krallığı 2025 listesi böyleyken Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu ise Tanju Çolak'tır. 1987-88 sezonunda forma giyen Tanju Çolak 39 gol ile hâlâ liste başında yer almaktadır. Çolak’ı, 1962- 63 sezonunda 38 golle Metin Oktay ve 1960-61 sezonunda 36 golle yine Oktay takip etmektedir. 2024-2025 sezonu Süper Lig gol kralı Osimhen ise 2024-2025 sezonunda attığı 26 gol ile tarihi listede üst sıralarda yer almamış olsa da bütün kulvarlarda attığı 37 golüyle Galatasaray'ın rekorunu kırmıştır.

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Süper Lig futbol galatasaray gol Victor Osimhen
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