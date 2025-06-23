2025 Süper Lig gol krallığı: 2024-2025 sezonunda Süper Lig gol kralı kim oldu? Süper Lig gol krallığı 2025 listesi

Her sezon olduğu gibi futbolseverler için 2024-2025 sezonu da heyecanın yüksek olduğu bir sezon oldu. Tüm sezon boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere pek çok kulüp hem sahada hem tribünde kıyasıya yarıştı. Sezonun en çok merak edilen konuları ise 2025 Süper Lig gol krallığı oldu.

Gol krallığı Süper Lig boyunca bireysel anlamda en başarılı oyuncuları öne çıkarır. Listede genellikle forvet ya da golcü orta saha oyuncuları yer almaktadır. Listede yer alan gol kralları takımlarının başarısında oldukça etkili bir rol oynarken şampiyonluk yarışlarını da doğrudan etkilerler.

2024-2025 sezonunda Süper Lig gol kralı kim oldu?

Sezonun sona ermesiyle beraber gol kralı kim sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sezonun başlangıcında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transferi gerçekleştirilen Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen sezon boyunca gösterdiği performansla herkesin dikkati çekti. Ayrıca Galatasaray'ın başarısında da önemli bir rol oynadı. 26 yaşındaki oyuncu bütün sezon boyunca kulvarlarda toplam 41 karşılaşmada forma giydi. Nijeryalı Osimhen, Süper Lig'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez forma giydi. Sezon boyunca oldukça istikrarlı bir şekilde oynayan Osimhen, takımının en önemli gol silahı olarak öne çıkarak kritik maçlarda önemli goller attı.

Süper Lig gol krallığı 2025 listesi şu şekilde sıralanmaktadır:

Victor Osimhen (Galatasaray): 26 gol

Krzysztof Piatek (Başakşehir): 21 gol

Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe): 20 gol

Ali Sowe (Çaykur Rizespor) : 19 gol

Simon Banza (Trabzonspor): 19 gol

Ciro Immobile (Beşiktaş): 15 gol

Mame Thiam (Eyüpspor): 15 gol

Edin Dzeko (Fenerbahçe): 14 gol

Nuno Da Costa (Kasımpaşa): 13 gol

Romulo (Göztepe): 13 gol

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 12 gol

Rafa Silva (Beşiktaş) : 12 gol

Rey Manaj (Sivasspor) : 12 gol

Bilal Boutobba (Hatayspor): 11 gol

Dusan Tadic (Fenerbahçe): 11 gol

Mamadou Fall (Kasımpaşa) : 10 gol

Marius Mouandilmadji (Samsunspor) : 10 gol

Süper lig gol krallığı 2025 listesi böyleyken Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu ise Tanju Çolak'tır. 1987-88 sezonunda forma giyen Tanju Çolak 39 gol ile hâlâ liste başında yer almaktadır. Çolak’ı, 1962- 63 sezonunda 38 golle Metin Oktay ve 1960-61 sezonunda 36 golle yine Oktay takip etmektedir. 2024-2025 sezonu Süper Lig gol kralı Osimhen ise 2024-2025 sezonunda attığı 26 gol ile tarihi listede üst sıralarda yer almamış olsa da bütün kulvarlarda attığı 37 golüyle Galatasaray'ın rekorunu kırmıştır.