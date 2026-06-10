2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore-Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliğinde düzenlenecek ve futbol tarihinde ilk kez 48 ülkenin katılımına sahne olacak 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu. Küresel futbol şöleninin perdesi, 12 Haziran Cuma günü oynanacak olan ev sahibi Meksika ile Afrika temsilcisi Güney Afrika arasındaki görkemli açılış mücadelesiyle açılacak. Ancak futbol kamuoyunun gözü sadece açılış maçında değil; finallerin vizesini mucizevi yollarla kaparak bu gruba düşen diğer iki iddialı ekip olan Güney Kore ve Çekya'nın üzerinde.

ASYA’NIN NAMAĞLUP KAPLANI: GÜNEY KORE GELİYOR!

Grubun bir diğer sert kayası ise Asya kıtasının en dominant güçlerinden biri olan Güney Kore oldu. Turnuvadaki serüvenine Meksika'da başlayacak olan Güney Kore Milli Takımı, elemeler boyunca sergilediği performansla rakiplerine adeta gözdağı verdi ve Amerika kıtasına yenilgisiz unvanıyla ayak bastı.

İkinci turda Çin, Tayland ve Singapur ile eşleşen Asya temsilcisi, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak fırtına gibi esti. Finaller öncesindeki son viraj olan üçüncü turda ise Ürdün, Irak, Umman, Filistin ve Kuveyt'in yer aldığı zorlu grupta 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Güney Kore, liderlik koltuğuna oturarak namağlup bir şekilde 2026 FIFA Dünya Kupası vizesini cebine koydu.

DESTAN YAZAN ÇEKYA! PENALTILARIN EFENDİSİ A GRUBU'NDA

A Grubu'na Avrupa kıtasından dahil olan Çekya Milli Takımı, turnuvaya adeta küllerinden doğarak katıldı. Play-off yarı finalinde İrlanda Cumhuriyeti karşısında 2-0 geriye düşen Çekler, pes etmeyerek 27 ve 86. dakikalarda buldukları gollerle maçı uzatmalara ve ardından penaltılara taşımayı başardı. Penaltı atışlarında İrlanda'yı saf dışı bırakan Çekya, play-off finalinde de Danimarka duvarına çarptı. Danimarka karşısında da soğukkanlılığını koruyan ve maçı yine penaltılara götüren Çekya, İskandinav ekibini de beyaz noktada devirerek 2026 Dünya Kupası'ndaki yerini kahramanca aldı.

OH HYEON-GYU TAKIMININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

2026 Dünya Kupası A Grubu'nun en çok merak uyandıran aktörlerinden biri de hiç şüphesiz Beşiktaş formasıyla fırtınalar estiren Güney Koreli gol makinesi Hyeon-gyu Oh olacak. Kış transfer tescil döneminde siyah-beyazlı ekibe katılan 25 yaşındaki forvet, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Beşiktaş'a imza atarak Güney Kore futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli isimleri arasına adını yazdıran 1.87'lik dev santrfor, Genk ve İstanbul maceralarındaki muazzam grafiği sayesinde geçmişte kulübede beklediği milli takımın artık birinci gol silahı haline geldi.

ÇEKYA SULC'A GÜVENİYOR!

2026 Dünya Kupası öncesinde Çekya Milli Takımı'nın en güvendiği isimlerin başında, hücum varyasyonlarının her alanında sorumluluk alabilen çok yönlü süper yetenek Pavel Sulc geliyor. Sahada santrfor, gizli forvet, kanat ve oyun kurucu gibi birçok farklı rolde kaybolmadan oynayabilen Sulc'un asıl alametifarikası yaratıcı hücum aksiyonları.

Bu yaz döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olarak ilk gurbet deneyimine yelken açan ve yeni kulübüne göz açıp kapayıncaya kadar adapte olan Pavel Sulc'un, bu yüksek uyum yeteneği sayesinde Dünya Kupası atmosferinde de Çekya'nın en büyük parlayan yıldızı olması bekleniyor.

STADYUM TARİHE GEÇECEK...

Futbol tarihinin en ikonik mabetlerinden biri olan 83 bin seyirci kapasiteli Mexico City Stadı (Estadio Azteca), 2026 FIFA Dünya Kupası'nın perdesini açarak eşi benzeri görülmemiş tarihi bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce 1970'teki açılışta Meksika ile Sovyetler Birliği'nin golsüz beraberliğine, 1986'da ise İtalya ve Bulgaristan'ın 1-1'lik randevusuna ev sahipliği yapan bu dev arena, Meksika ile Güney Afrika arasındaki bu yılki mücadeleyle birlikte Dünya Kupası tarihinde üç kez açılış maçına sahne olan dünyadaki ilk ve tek stadyum unvanını alacak.

Brezilyalı efsane Pele'nin 1970 yılında şampiyonluk kupasını gökyüzüne kaldırdığı, Arjantinli dahi Diego Maradona'nın ise 1986'da "yüzyılın golü" olarak hafızalara kazınan o büyüleyici golü ağlara gönderdiği bu büyülü çimler, modern futbol dünyasında kırılması neredeyse imkansız bir unvanla adını bir kez daha altın harflerle tarihe kazıyacak.

KARŞILAŞMA NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ve Çekya'nın sahne alacağı karşılaşma, 12 Haziran Cuma günü oynanacak. Dünyanın gözünün çevrileceği bu tarihi Güney Kore - Çekya açılış mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. A Grubu'ndaki bu krtitk randevu, TSİ gece 05:00 saatlerinde ekranlara gelecek. Futbol tutkunları, turnuva boyunca TRT frekanslarını güncelleyerek hem bu maçı hem de grubun diğer tüm heyecan dolu maçlarını kesintisiz olarak takip edebilecek.

A GRUBU FİKSTÜRÜ

11 Haziran: Meksika – Güney Afrika

12 Haziran: Güney Kore – Çekya

18 Haziran: Çekya – Güney Afrika

19 Haziran: Meksika – Güney Kore

25 Haziran: Çekya – Meksika

25 Haziran: Güney Afrika – Güney Kore