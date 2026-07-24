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Show TV işine son vermişti! Didem Arslan’ın yeni adresi belli oldu

Show TV'ye veda eden Didem Arslan'ın yeni kanalı belli oldu. Didem Arslan'ın Star TV ile anlaştığı iddia edilirken, deneyimli sunucunun yeni sezonda öğleden sonra kuşağında ana haber öncesi ekrana çıkacağı konuşuluyor.

Show TV işine son vermişti! Didem Arslan’ın yeni adresi belli oldu

Altı yıl boyunca Show TV'de "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programını sunan Didem Arslan'ın işine son verilmişti. Show TV'den ayrılan Didem Arslan’ın yeni adresi belli oldu.

Kulislerden sızan bilgilere göre Arslan, Star TV’yle el sıkıştı. Yeni yayın döneminde yeni kanalında seyirci karşısına çıkacak olan sunucu, öğleden sonra kuşağında seyirci karşısına çıkacak.

Show TV işine son vermişti! Didem Arslan’ın yeni adresi belli oldu 1

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NUR VİRAL VE SONGÜL KARLI DEVAM

Global Yapım imzalı program, Nur Viral ile Sen İstersen’in ardından ana haber bülteni önünde ekrana gelecek. Kanalın Songül Karlı ile Uğur Arslan’ın sunduğu “Songül ve Uğur İle Sana Değer” programı da yeni yayın döneminde sabah kuşağında devam edecek.

Show TV işine son vermişti! Didem Arslan’ın yeni adresi belli oldu 2

RAKİP KANALLARA SERT ÇIKMIŞTI

Didem Arslan Yılmaz bir süre önce, rakiplerine ateş püskürmüştü. Didem Arslan Yılmaz, "Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın. Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar onlar. Sen onun kim olduğunu biliyorsun, sana sesleniyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan
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