22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivalinin biletleri satışa sunuldu

Adana'da bu yıl 24 Mayıs - 21 Haziran'da 22. kez düzenlenecek olan Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri online olarak satışa sunuldu.

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen festival 22’nci yılında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro festivali bu yıl 24 Mayıs’ta başlayacak, 21 Haziran’da sona erecek.

- Salgın önlemleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Park Sahnesi ve Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi yarı kapasite bilet satışı ile kullanılacak. Daha küçük bir sahneye sahip olan Sabancı Oda Tiyatrosu bu yıl salgın nedeniyle festivalde hizmet vermeyecek.

Önlemler kapsamında oyun temsilleri öncesinde seyircilerin ateşi ölçülecek, HES kodları kontrol edilecek ve biletlerdeki kare kodların okutulmasıyla seyirciler temassız bir şekilde salona alınacak.