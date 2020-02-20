22 Yaşındaki Hasta Şehir Hastanesi’nde Yapılan Ameliyatla Kanserden Kurtuldu

Küçük yaştan itibaren karın ağrısı şikayeti olan ve gittiği her hastanede ’kıl kurdu’ teşhisi konulan 22 yaşındaki Furkan Türkel’e kansere dönüşme olasılığı yüzde 100 olan FAP (Familyal Adenomatöz Polipozisli) hastalığı teşhisi konuldu. Kayseri Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınan Furkan Türkel, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde hem Genel Cerrahi Uzmanı hem de Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olarak çalışan Uzm. Dr. Ersin Gündoğan, kalın bağırsağın iç yüzünün düz bir zemin olması gerektiğinin altını çizerek, "Ancak hastamızın kalın bağırsağının iç mukozası binlerce polip ile kaplıydı. Bu hastalık ailevi geçişli olmasına ve nadir görülmesine rağmen, kansere dönüşme olasılığı %100 olan bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığa erken tanı koyup ameliyat ettiğiniz takdirde kansere yakalanma riskini ortadan kaldırıyorsunuz. Hastamızın kalın bağırsağın başlangıç kısmından bitişine kadar tüm mukozası bu hastalıkla kaplanmış haldeydi. Hastamızın hastalıklı olan tüm kalın bağırsağı kapalı yöntem (laparoskopik) ile alındı ve kendisine ince barsaktan bir rezerv alanı yapıldı. Ümit ediyoruz ki bundan sonra Furkan normal yaşamını sürdürür hale gelecek. Kalın bağırsak kanseri, mide kanseri,obezite, karaciğer ve pankreas ameliyatları bizim sıklıkla laparoskopik olarak tedavi ettiğimiz hastalıklardır. Kapalı (laparoskopik) yöntemle ameliyat hastaya büyük konfor sağlıyor. Tabi ki bu tür ameliyatlar çok uzun saatler süren ameliyatlar olduğu için, yanınızda size destek olabilecek bir ekibin olması lazım. Biz, Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği olarak birbirini tamamlayan başarılı bir ekibiz. Bu da başarılı bir ekip çalışmasıdır” diye konuştu.

Ameliyattan sonra hem kansere yakalanmaktan kurtulan hem de sağlığına kavuşan Furkan Türkel ise; “Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurmuştum. 12 yaşından bu yana karın ağrısı şikâyetim var. Daha önce gittiğim doktorlar kıl kurdu olduğunu söylediler. Fakat askere gidip geldikten sonra ağrılarım iyice artmaya başladı. Ağrılarım şiddetlenince fakülteye gittim fakültedeki doktorlarım beni buraya yönlendirdiler. Hastalığımın ismi FAP hastalığıymış. Ailede genlerden geçen bir hastalık. Ailemde en küçük kız kardeşimde var. Babamızı bu hastalık yüzünden kaybettik. Ben hastalığımın tedavisi konusunda doktorlarıma çok güveniyorum. Burada bana gereken her şeyi yaptılar emeklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

