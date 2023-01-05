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227 düzensiz göçmen Ağrı’dan ülkelerine gönderildi

05.01.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’dan yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

227 düzensiz göçmen Ağrı’dan ülkelerine gönderildi

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye genelinde yeni yılın ilk göçmen kafilesi Ağrı’da güvenlik güçleri tarafından yakalanarak İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinden gönderildi. Yakalanan 227 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesi ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. İşlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayolları’nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.

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