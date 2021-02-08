23 judocunun siyah kuşaklarını Başkan Çerçi taktı

Siyah kuşağa terfi eden Yunusemre Belediyespor takımı sporcusu 23 judocunun kuşakları Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi tarafından takıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yener Kahyalar Judo Salonu’nda siyah kuşağa yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcularının idmanını ziyaret etti. Ziyarette Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Yunusemre AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Can, Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyespor Kulübü Bireysel Spor Koordinatörü Güliz Onater, Yunusemre Belediyespor Kulübü Kadın Lokalleri sorumlusu Özlem Narinç katıldı.

Ziyarette judo antrenörleri Ali Atmaca, Halil Atmaca, Fatma Atmaca, Orhan Akdemir de hazır bulundu. Sporcuları tek tek kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak 23 sporcumuzun siyah kuşak alması bizleri çok sevindirdi. Başarılarınızı devam ettirin. Bizler sizlerin başarısı için her türlü desteği vereceğiz. Başarılı olmak için de hayattaki ilk düşüncemiz iyi bireyler olmak. Bunun için de vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, seven, eğitimli, iyi bireyler olmak çok önemli. Öncelikli olarak spor kulübümüzün başarı anlayışı budur. Spor kulübümüzün adına sizleri bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Başta antrenörleri olmak üzere tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ederiz.” diye konuştu.