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23 judocunun siyah kuşaklarını Başkan Çerçi taktı

08.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Siyah kuşağa terfi eden Yunusemre Belediyespor takımı sporcusu 23 judocunun kuşakları Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Siyah kuşağa terfi eden Yunusemre Belediyespor takımı sporcusu 23 judocunun kuşakları Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi tarafından takıldı.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yener Kahyalar Judo Salonu’nda siyah kuşağa yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcularının idmanını ziyaret etti. Ziyarette Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Yunusemre AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Can, Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyespor Kulübü Bireysel Spor Koordinatörü Güliz Onater, Yunusemre Belediyespor Kulübü Kadın Lokalleri sorumlusu Özlem Narinç katıldı.
Ziyarette judo antrenörleri Ali Atmaca, Halil Atmaca, Fatma Atmaca, Orhan Akdemir de hazır bulundu. Sporcuları tek tek kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak 23 sporcumuzun siyah kuşak alması bizleri çok sevindirdi. Başarılarınızı devam ettirin. Bizler sizlerin başarısı için her türlü desteği vereceğiz. Başarılı olmak için de hayattaki ilk düşüncemiz iyi bireyler olmak. Bunun için de vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, seven, eğitimli, iyi bireyler olmak çok önemli. Öncelikli olarak spor kulübümüzün başarı anlayışı budur. Spor kulübümüzün adına sizleri bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Başta antrenörleri olmak üzere tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ederiz.” diye konuştu.

23 judocu terfi etti
Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak sınavlarında büyük başarı gösteren Yunusemre Belediyesporlu 14 kız, 9 erkek 23 sporcu başarılı olarak siyah kuşağa terfi etmişti.
Dereceye giren Emine Geçer, Ayşe Baş, Emine Mihrace Çelen, Şeyda Nur Çiçek, İlayda Akçagün, Dilara Akdemir, Ceyda Aydın, Sümeyye Kaya, Sura Nil Karasu, Kardelen Öztürk, Sezin Recepçe, İkranur Durak, Belçim Çiçek, Nuray Avcı, Alper Beğer, Hakkı Emir Ulas, Hilmi Can Çoban, Ahmet Elbasan, Yıldıray Argus, Alp Çalışkan, Halil Öğer, Mehmet Alp Seçilmiş isimli sporculara kuşakları Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından takıldı.

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