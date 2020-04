Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklara 950 bin adet kitap dağıtıyor.

Eğitime yaptığı yatırımlarla öğrencilerin sevgisini, vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 950 bin adet kitap dağıtımı yapıyor. Kitaplar Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından okullara teslim edildi.

23 Nisan hediyesi Şahinbey’den

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimi önemsediklerini ve eğitim için önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızı unutmadık. Daha önceki yıllarda 23 Nisan etkinliklerinde uçurtma şenliği düzenliyor, çocuklarımıza uçurtma dağıtıyorduk. Ancak korona virüsü nedeniyle evinden çıkamayan öğrencilerimize bu kez kitap hediye ediyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize 950.000 adet kitap dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Göz bebeğimiz öğrencilerimiz, evlerinde zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için böyle bir proje düzenledik. Onlar şimdi Evde kalıp kitap okuyarak derslerine en iyi şekilde değerlendirecekler” dedi.

“Öğrencilerimiz için en güzel hediye”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç Şahinbey Belediyesinin dağıttığı kitaplarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda çocukları sevindirdiğini belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu eğitime büyük önem veriyor. Öğrencilerimize sayısız hediyeler ve kitaplar dağıtarak onları okumaya teşvik ediyor. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda öğrencilerimizi unutmadı ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 950.000 kitap hediye etti. Bu kolay bir hizmet değil. Özellikle şu zorlu süreçte evlerinde kalmak zorunda olan öğrencilerimize dağıtılan bu kitaplar büyük önem arz ediyor. Öğrencilerimiz dağıtılan bu kitaplarla zamanlarını çok daha faydalı geçireceklerdir. Verilen bu hizmetten dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Şahinbey Belediyesi öğrencilerin yanında

Şahinbey Empati İlkokulu Müdür Yardımcısı Gülnaz Şahan, Şahinbey Belediyesi’nin öğrencilere çeşitli hediyeler verdiğini belirterek, “Şahinbey Belediye başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu her zaman öğrencilerimizin yanında. Öğrencilerimize o kadar çok faydası oluyor ki saymakla bitiremiyoruz. Her an Şahinbey Belediyesi’nin bir sürpriz hediyesi ile karşılaşa biliyoruz. Başkan Mehmet Tahmazoğlu şimdi ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımıza kitap seti hediye ediyor. Bu zorlu süreçte kendisi çocukları mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

“Kitaplar için teşekkürler”

Şahinbey Empati İlkokulu öğrencilerinden Rabia Ezgi Arzık, aldığı kitap setinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Korona virüsü nedeniyle evimizden çıkamıyoruz. Annem sağlık çalışanı o sürekli hastanede olduğu için ben vaktimi daha çok kitap okuyarak ve ders çalışarak geçiriyorum. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun bizlere hediye ettiği kitabı okulumdan aldım. Bunları okuyarak vaktimi daha verimli geçireceğim. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.