72 kilo vermişti! Esin Gündoğdu yapılan yorumlara sitem etti

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi birçok dizide boy gösteren Esin Gündoğdu değişimiyle yeniden gündeme geldi. 72 kilo vererek bambaşka bir insan dönen oyuncunun bazı pozları sosyal medyada paylaşılınca son haline bazı olumsuz yorumlar da geldi.

Esin Gündoğdu yeniden paylaşılan pozlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Nasıl zayıfladığını anlatan başarılı oyuncu şunları söyledi:

"Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. Aşk Yeniden dizisindeydim o zaman diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra Yeni Gelin'e başladım orada da göreceksiniz süreci. Ben gözünüzün önünde yavaş yavaş zayıfladım; sağlıklı beslenerek diyet yaparak. Ben kimseyi kandırmadım, aradan yıllar geçti ben bir kayıp yaşadım bu süreçte tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım bundan 5 yıl önce. Ve ameliyat olmaya karar verdim. RNG gastrik bypass oldum, bunu da saklamadım."

Oyuncu ayrıca kendisine yapılan yorumlara da yanıt vererek "Şimdi bu yeni gibi haberler olunca bana hakaret edenler filan oluyor yorumlarda. Ben ne yaşadıysam onu paylaştım" dedi.