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23 Nisan heyecanı Beylikdüzü’nde devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.04.2020 15:29 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı Beylikdüzü’nde devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı Beylikdüzü’nde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan “23 Nisan’ın 100. Yılında 100 bin Çocuğa Hediye Kutusu” sloganıyla dağıtımı sürdürülen hediye kutuları Beylikdüzü’ndeki çocuklara da ulaştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri gölgesinde yaşanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100.yılı heyecanı Beylikdüzü’nde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ve “23 Nisan’ın 100. Yılında 100 bin Çocuğa Hediye Kutusu” sloganıyla dağıtımı sürdürülen hediye kutuları Beylikdüzü’ndeki çocuklara da ulaştı. Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından ilçede yaşayan 05-15 yaş aralığındaki tüm çocuklara dağıtılan kutularda, hikâye kitabından eğitici oyunlara ve atıştırmalıklara kadar birçok sürpriz bulunuyor.

“Çocukların sevinci bize dertlerimizi unutturuyor”
İBB’nin paylaştığı hediye setlerinde üst yaş grubu çocuklar için okuma kitabı, daha küçükler içinse İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın içeriğini hazırladığı çocuk dergisi, boya kalemleri, atıştırmalıklar ve zekâ oyunları bulunuyor. 23 Nisan temasının işlenerek günün anlam ve öneminin çocuklara anlatıldığı hediye setleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu zorlu günlerde çocukların sevinci bize tüm dertlerimizi ve yorgunluğumuzu unutturdu” ifadelerini kullandı.

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