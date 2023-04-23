23 Nisan Kadıköy’de coşkuyla kutlandı

Eğitici ve eğlenceli birçok etkinliğe çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Kadıköy Belediyesi tarafından Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen birçok etkinlikle coşkuyla kutlandı. Çocuklar, yüz boyama, resim, müzik, karikatür, geri dönüşüm, hijyen, okuma, kitap boyama, illüzyon, survivor parkuru gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Renkli, eğitici ve eğlenceli birçok etkinlikte çocukların yanı sıra ailelerde doyasıya eğlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’da Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda çocuklarla bir araya gelerek vakit geçirdi.

“KADIKÖY’DE 4 FARKLI NOKTADA ÇOCUK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odanaşı, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük Atamız bu bayramı çocuklara emanet etmişti ve onlarında coşkuyla kutlayabilmesi için Kadıköy’de 4 farklı noktada çocuk etkinlikleri düzenlendi. 4 ayrı noktada çocuklarla birlikte bayramı kutlayacağız, büyük Ata’nın onlara emanet ettiği bayramı hep beraber kutluyoruz” dedi.

