23 Nisan sabahına süprizle uyandılar

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında il genelinde düzenlenen ‘4. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sabahına sürprizle uyandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından evlerine gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 4. Kitap Okuma Yarışması’nda birinci olan 3’üncü sınıf öğrencisi Berra Kasım ile de video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Berra’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Zorluoğlu, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız kitap okuma yarışmasında 3. sınıflarda birinci olarak çok güzel bir başarı gösterdin. Onun için seni kutluyorum. Ödülün olan bilgisayarı çok hak ettin. Kendi emeğinle, çok çok kitap okuyup, bu kitapları iyi şekilde anlayarak ve yarışmada da başarılı olarak, bileğinin hakkıyla bilgisayarı kazandın. O bakımdan seni tekrar yürekten kutluyorum. Elbette bu 23 Nisan’da okullarınıza gidemediniz, dışarıda gönlünüzce gezip eğlenemediniz ama bu sene böyle oldu. Eğer kurallara uyarsak inşallah kısa zamanda evlerimizden dışarıya çıkabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu’na hediyesi için teşekkür eden minik Berra ise “Öncelikle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bugün 3 ayrı mutluluk yaşadım. Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem bilgisayarımı aldım hem de sizinle konuşabildiğim için çok mutluyum” dedi.

