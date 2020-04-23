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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ''eve sığdırdılar"

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 09:11 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ''eve sığdırdılar"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren Sahne Sanatları Derneği (SASAD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle kutlama videosu hazırladı.

Odalarına Türk bayrakları asan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayramı sokaklarda kutlayamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Kendilerinden sonra gelecek nesillere daha yaşanabilecek bir dünya için söz veren çocukların videoları, izleyicilerin beğenisini kazandı. Çeşitli mesajlar içeren videonun son bölümünde, çocuklar şunları dile getirildi:

"Atatürk, senin armağan ettiğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha coşkuyla kutlamaya söz veriyoruz. 23 Nisan Bayramı kutlu olsun."

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Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:04
İkindi
16:50
Akşam
19:55
Yatsı
21:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Beyza Eczanesi
Golcuk
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
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