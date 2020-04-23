23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ''eve sığdırdılar"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren Sahne Sanatları Derneği (SASAD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle kutlama videosu hazırladı.

Odalarına Türk bayrakları asan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayramı sokaklarda kutlayamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Kendilerinden sonra gelecek nesillere daha yaşanabilecek bir dünya için söz veren çocukların videoları, izleyicilerin beğenisini kazandı. Çeşitli mesajlar içeren videonun son bölümünde, çocuklar şunları dile getirildi:

"Atatürk, senin armağan ettiğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha coşkuyla kutlamaya söz veriyoruz. 23 Nisan Bayramı kutlu olsun."

