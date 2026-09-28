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Yeşim Salkım Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın adı da fon soruşturmasına girdi. Yeşim Salkım ise haberleri duyduktan sonra sinirlerine hakim olamayarak Melis Sütşurup Sandal'ı ifşa etti. Salkım yaşadıklarını tek tek anlattı.

Yeşim Salkım Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Fon soruşturmasına dair yeni detaylar gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'a malvarlığına tedbir uygulandı.
Yeşim Salkım Mustafa Sandal ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..." 1

Melis Sandal adına, toplam 11 milyar 515 milyon 633 bin 569 TL çıkış ve 2 milyar 119 milyon 693 bin 938 TL toplam kâr kaydı olduğu tespit edildi.

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Çıkan haberlerin ardından Yeşim Salkım sinirlerine hakim olamadı ve geçmişten yaşadıklarını tek tek anlattı. Salkım Melis Sütşurup Sandal'ı ifşa etti.

"MUSTAFA SANDAL YÜZÜME BAKMIYOR"

Yeşim Salkım paylaşımında şunları söyledi:

"Sen, annen, baban, Cihan SütŞurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert... 2009 yılında Bodrum'daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız? Benim elime verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede?
Yeşim Salkım Mustafa Sandal ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..." 2

Benim en eski arkadaşım Mustafa Sandal neden yıllardır yüzüme bakmıyormuş, şimdi daha iyi anlıyorum. Hatta rahmetli Erol Köse'yi düğüne çağırıp beni neden çağırmadığınızın da sebebi belli oldu. 2009 yılından beri bana yaşattığınız acının katbekatını yaşamanızı diliyorum. Umarım yakalanır ve hak ettiğiniz cezayı alırsınız."

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Yeşim Salkım fon soruşturması
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