23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'in de katıldığı etkinlikte, yurt bahçesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Çorum Belediyesi Bando Takımı konser verdi.

Çocukların bulunduğu odaların pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen personel, onlara belediye tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirilen ailelerin çocukları için Çorum Belediyesi ve yurt yönetimince etkinlik düzenledi.

Aşgın, 23 Nisan 1920 tarihinin önemine değinerek, "Bizlere çok görev düşüyor. Fert fert çok çalışarak yeryüzünün bu en güzel bayrağını, en güzel yerlere hep beraber taşıyacağız. Başta çocuklarımız olmak üzere herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." dedi.

Aileler de sürpriz etkinlik dolayısıyla Aşgın ve yurt yönetimine teşekkür etti.

- Amasya'da "23 Nisan Otobüsü" ile bayram kutlaması

Amasya Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan üstü açık otobüs, belediye bandosunun seslendirdiği marşlar eşliğinde mahalle mahalle dolaştı.

Amasya Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşesini yaşatmak için etkinlik düzenledi.

Belediye binası önünde kutlama için özel hazırlanan üstü açık otobüs, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi.

Sokak aralarında dolaşarak çocuklar için marşlar ve çocuk şarkıları seslendiren otobüsü takip eden zabıta ekipleri, bayramı evlerinde geçiren çocuklara çikolata ve bayrak dağıttı.