23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tomarza’da Kutlandı

İlçedeki etkinlikler çerçevesinde çelenk sunma programı düzenlendi. Programa; Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Program; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yavuzselim İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Miray Aydın’ın şiiri ile sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları; Pazartesi günü ilköğretim okullarının kendi okullarına ait okul bahçesinde Saat 11:00’da devam edecek.

