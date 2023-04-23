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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tomarza’da Kutlandı

23.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri’nin Tomarza İlçesi’nde düzenlenen programla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tomarza’da Kutlandı

İlçedeki etkinlikler çerçevesinde çelenk sunma programı düzenlendi. Programa; Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Program; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yavuzselim İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Miray Aydın’ın şiiri ile sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları; Pazartesi günü ilköğretim okullarının kendi okullarına ait okul bahçesinde Saat 11:00’da devam edecek.

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Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:45
Öğle
12:42
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:53

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