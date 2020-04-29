23 Nisan yarışmasında dereceye giremeyen öğrenciler unutulmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yılına özel olarak düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini 23 Nisan günü evlerine ulaştıran Aliağa Belediyesi, yarışmalarda dereceye giremeyen çocukları da unutmadı.

Aliağa Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle eğitimlerine evde devam eden ve “Evde Kal” çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan çocuklar için e-posta üzerinden “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 100. Yılı”, “Mustafa Kemal Atatürk” ve “Cumhuriyet” konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenledi. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri şiir, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ise yarışmaya kompozisyon dallarında katıldı. Öğrencilerin tüm hünerlerini sergiledikleri yarışmada Aliağa Kaymakamlığı tarafından belirlenen öğretmenlerden oluşan jüri ekibi dereceye giren öğrencileri belirledi. Dereceye giren öğrenciler Aliağa Belediyesi tarafından dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı saat gibi muhteşem hediyelerle ödüllendirildi. Aliağa Belediyesi, yarışma heyecanı yaşayan fakat dereceye giremeyen öğrencileri unutmayarak kendilerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ kitabını hediye etti. Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi tarafından yapılan sürpriz de hediyeler çocukların evlerine kadar götürülerek kendilerine takdim edildi.

