'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Yasemin Ergene hakkında şaşırtan iddia

Doktorlar dizisinde hayat verdiği 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de tek celsede bitti.

Anlaşmalı olarak boşandıklarını sosyal medya hesabından açıklayan Yasemin Özilhan soyadını de silerek yeniden Yasemin Ergene oldu.

Boşanmanın ardından Yasemin Ergene hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Ergene'nin gönlünü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı iddia edildi. Ancak Yasemin Ergene hakkındaki aşk iddialarını kısa sürede yalanlamıştı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; ''Yasemin Ergene, eşiyle arasının kötü olduğu dönemde Karaca Başaran'a aşık olmuş. Hatta söylenenlere göre, Başaran'a o kadar çok aşık olmuş ki, 'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'dan, beklenenin çok altında bir tazminatla boşanmayı kabul etmiş.

Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, bu aşkın temeli, boşanmadan önce atılmış.''