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23 Nisan’a sade kutlama

SAMSUN HABERLERİ  | 23.04.2020 09:53 | Son Güncelleme

Samsun’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100.

Samsun’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören ilk olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene ayrıca İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ve okul müdürleri katıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait gemi de limana demir atarak kutlamalara iştirak etti.
Tören boyunca maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

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Samsun Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:30
Yatsı
20:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Anadolu Eczanesi
Ilkadim
Benek Eczanesi
Ilkadim
Bengi Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Faruk Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Kamalı Eczanesi
Atakum
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