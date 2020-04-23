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23 Nisan’da öksüz çocuklar unutulmadı

SİVAS HABERLERİ  | 23.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

Sivas’ta 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinde kalan öksüz çocuklar unutulmadı.Sivas’ta faaliyet gösteren “Bir Elde Sen Uzat” grubu gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısı ile önceden belirlenen öksüz ve yetim çocukları evlerinde ziyaret etti.

Sivas’ta 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinde kalan öksüz çocuklar unutulmadı.
Sivas’ta faaliyet gösteren “Bir Elde Sen Uzat” grubu gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısı ile önceden belirlenen öksüz ve yetim çocukları evlerinde ziyaret etti. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında gerekli sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden gönüllüler, ziyaret ettikleri çocukların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verip pasta ikramında bulundular. Çocukların yaşadıkları sürpriz karşısındaki mutlulukları yüzlerine yansıdı.

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Sivas Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:36
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksu Eczanesi
Merkez
Berkay Eczanesi
Merkez
Doğruyol Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
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