YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 23 saattir yanıyor

23 saattir yanıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 02.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.Aydın ve Muğla’yı ayıran Gökbel dağında başlayan orman yangını şiddetli rüzgar ve arazinin karadan müdahale imkanı zor olması nedeniyle ancak havadan müdahale edilebiliyor.

Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.
Aydın ve Muğla’yı ayıran Gökbel dağında başlayan orman yangını şiddetli rüzgar ve arazinin karadan müdahale imkanı zor olması nedeniyle ancak havadan müdahale edilebiliyor. Dün akşam saatlerinde batı yönde esen rüzgar birden doğu yönüne esmeye başlayınca alevler yön değiştirdi. Havanın kararması ile havadan müdahalenin durduğu yangın gece boyunca küçük ölçekli devam etti.
Sabah gün ağarması ile birlikte havadan tekrar müdahale başladı. Yangına havadan 8 helikopter, 2 uçak, karadan 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 personel müdahale ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Gürpınar’daki kazada yaralananların sayısı 19’a yükseldi

Gürpınar’daki kazada yaralananların sayısı 19’a yükseldi

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:21
Yatsı
21:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Şener Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.