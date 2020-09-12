YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 24 akülü araç ihtiyaç sahiplerine ulaştı

24 akülü araç ihtiyaç sahiplerine ulaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 24 akülü aracı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.Akülü araçlardan 22 tanesinin Develi içine 2 tanesinin de şehir dışına dağıtıldığı etkinlikte Dernek Başkanı Hamdi Orhan ve Hollanda’da yaşayan hayırsever Çavuş Kahraman Develi halkının beğenisini topladı.

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 24 akülü aracı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Akülü araçlardan 22 tanesinin Develi içine 2 tanesinin de şehir dışına dağıtıldığı etkinlikte Dernek Başkanı Hamdi Orhan ve Hollanda’da yaşayan hayırsever Çavuş Kahraman Develi halkının beğenisini topladı. Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Orhan, “Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak gücümüzü milletten ve üyelerimizden almaktayız. Özellikle bu akülü araçları bize temin eden Hollanda’da bulunan kardeşimiz Çavuş Kahraman kardeşime çok çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun hepsinden. Şuanda inşallah bunları ailelerimize teslim edeceğiz, bundan sonrada takipçisi olacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu tip etkinliklerimiz olacak, 2021 yılında da 20-30 tane akülü aracımızı vereceğiz ailelerimize. Bugün burada 22 tane araç dağıtacağız. 2 tane daha vardı onlar şehir dışında Iğdır ve Kayseri merkeze gönderdik. Toplam 24 aracı ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda da 20 ile 30 arasında yine akülü araç temini yapacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:39
İkindi
16:12
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.