YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. 24 derslikli Özel Eğitim Okulu 1 yılda tamamlanacak

24 derslikli Özel Eğitim Okulu 1 yılda tamamlanacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.11.2020 12:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde orta ve ağır derece engelli öğrencilerin eğitim göreceği Özel Eğitim Okulu’nun yapımına hızla devam ediliyor.Bandırma’da Orta ve Ağır Engelli öğrencilerinin eğitim göreceği Özel Eğitim Okulunun yapımı hızla devam ediyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde orta ve ağır derece engelli öğrencilerin eğitim göreceği Özel Eğitim Okulu’nun yapımına hızla devam ediliyor.
Bandırma’da Orta ve Ağır Engelli öğrencilerinin eğitim göreceği Özel Eğitim Okulunun yapımı hızla devam ediyor. Okulun proje alanından incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan okulun yapımını üstlenen işadamı Murat Ercili’den bilgi aldı.
Kaymakam Günhan Yazar, özellikle okul proje alanı içinde bulunan ağaçların korunması noktasında çok titiz olacaklarını belirterek “Bu alan içinde bulunan ağaçların büyük bir kısmı yerinde kalacak. Ancak bir kısmını proje alanının başka bir yerine taşıyacağız. Bu konuyu uzmanlar ile görüştük. Kasım ayının ağaçların taşınması için en uygun ay olduğunu ifade ettiler. Bu alanda Ahmet Obalı ilkokulu vardı. Deprem yönetmeliklerine uygun olmadığı için okulun yıkılması yönünde karar vardı. Şimdi buraya bölgemizde tek olacak 24 derslik yeni bir özel eğitim okulu yapıyoruz. Bu okulda orta ve ağır derecedeki engelli çocuklarımız eğitim görecekler. Hem çocuklarımızın hem de ailelerin böylesi bir okula çok ihtiyaçları vardı. Bu okulun yapımını üstlenen işadamı Murat Erciliye teşekkür ediyorum “dedi.
Okulun proje alanında İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’a bilgi veren işadamı Murat Ercili ise "Özel çocuklarımızın eğitim göreceği bu okul bizim içinde ayrı bir değer taşıyor. 1 sene içinde okulun yapımını bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması başlatıldı
Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması başlatıldı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu
Kocaeli’nin yeni nesli hünerlerini kodlayarak gösterecek
Kocaeli’nin yeni nesli hünerlerini kodlayarak gösterecek

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:35
Öğle
12:57
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Asri Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Dilek Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir’e hareket etti
Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir’e hareket etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar
Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Gönen Chp Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Yergal İstifa Etii
Gönen Chp Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Yergal İstifa Etii
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.