YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

04.05.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ı 5-0 yenen İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, grupta 3'te 3 yaptı

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye Futbol Milli Takımı, Irak'ı 5-0 yendi.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Irak'ı rahat bir şekilde 5-0 mağlup eden milli takım, C Grubu'nda 3'te 3 yaptı.

Türkiye, grupta daha önce Almanya'yı 2-0, ABD'yi ise 1-0 yenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafatasının yüzde 83'ü parçalanan hasta, titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştuKafatasının yüzde 83'ü parçalanan hasta, titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştu
Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıAmasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ordu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazelediOrdu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi

Ankara Namaz Vakitleri 4 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:39
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:52
Yatsı
21:23
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.