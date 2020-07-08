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24 yaşındaki stoper Rasmus Lauritsen'den Beşiktaş açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.07.2020 13:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Rasmus Lauritsen, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki stoper Rasmus Lauritsen'den Beşiktaş açıklaması

Kara Kartal'ın transfer listesindeki isimlerden Norrköping'de forma giyen Rasmus Lauritsen transferiyle ilgili konuştu.

24 yaşındaki başarılı stoper "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini ben de okudum. Ancak bunlar şu an için söylentiden ibaret. Basın transfer konularında bazen doğruyu yazar, bazen yanılır. Transfer konularıyla menajerim ilgileniyor" diye konuştu.

Rasmus Lauritsen, bu sezon takımı ile 14 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki stoper bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. (Sporx)

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