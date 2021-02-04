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24Erzincanspor yönetiminden Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş’a ziyaret

04.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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24Erzincanspor yönetiminden Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş’a ziyaret

24Erzincanspor Yönetim Kurulu üyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karagül ve Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Çakmak, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’ı makamında ziyaret ederek 24 numaralı ve ismini taşıyan forma hediye etti.Erzincan Adliyesinde makam odasında 24Erzincanspor Yönetim Kurulu üyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karagül ve kulüp Basın Sözcüsü Hasan Çakmak’ı kabul eden Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, 24Erzincansporu yakından takip ettiğini, aldığı başarılı sonuçlardan dolayı kutladığını belirtti.Maçları takip etmeye devam edeceğini söyleyen Odabaş, forma için de teşekkür ederek mutlaka odasında muhafaza edeceğini söyledi.24Erzincanspora desteklerinden dolayı Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’a teşekkür eden Erkan Karagül, “Başkanım bizleri makamında kabul etti.

24Erzincanspor Yönetim Kurulu üyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karagül ve Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Çakmak, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’ı makamında ziyaret ederek 24 numaralı ve ismini taşıyan forma hediye etti.
Erzincan Adliyesinde makam odasında 24Erzincanspor Yönetim Kurulu üyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karagül ve kulüp Basın Sözcüsü Hasan Çakmak’ı kabul eden Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, 24Erzincansporu yakından takip ettiğini, aldığı başarılı sonuçlardan dolayı kutladığını belirtti.
Maçları takip etmeye devam edeceğini söyleyen Odabaş, forma için de teşekkür ederek mutlaka odasında muhafaza edeceğini söyledi.
24Erzincanspora desteklerinden dolayı Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’a teşekkür eden Erkan Karagül, “Başkanım bizleri makamında kabul etti. Kendisine teşekkür ederim. Hafta sonları maçlarımıza gelerek destek verdikleri için kulübüm ve şahsım adına teşekkür ederim. Kendilerine 24 numaralı ismini taşıyan formamızı hediye ettik” dedi.
Ziyarete Erzincan Adliyesi Sulh Ceza Hâkimi Ertan Yüksel ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa’da eşlik etti.

24Erzincanspor yönetiminden Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş’a ziyaret

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