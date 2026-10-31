Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Somer Sivrioğlu'nun hayatı şu sıralar pek yolunda gitmiyor. Evlenme teklifi ettiği Didem Belen ile ayrılan Somer Şef'in restoranına da kayyum atandı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu’nun Avustralya’nın Sidney kentinde 2015’te açtığı restoran, vergi dairesine olan borçları nedeniyle kayyum yönetimine girdi.



CİDDİ FİNANSAL ZORLUKLAR ÇEKİYORMUŞ

Daily Telegraph’ın “Vergi borcu Türk lokumunun tadını kaçırdı” başlıklı haberine göre, restoranın Avustralya Vergi Dairesi’ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya Doları (yaklaşık 72.4 milyon TL) borcu bulunuyor.

Gazeteye konuşan Somer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ‘hayatta kalma modunda’ ve ‘ciddi finansal zorluklar’ içinde olduğunu söyledi.

Ünlü şef, “Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ama başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve bir yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik” dedi.