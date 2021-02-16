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24Erzincanspor yönetiminden Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek’e ziyaret

16.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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24Erzincanspor yönetiminden Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek’e ziyaret

24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Karagül ve Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Çakmak, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek’i makamında ziyaret ederek 24 numaralı ve ismini taşıyan forma hediye etti.Erzincan Adliyesinde makam odasında 24Erzincanspor Yönetim Kurulu üyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karagül ve kulüp Basın Sözcüsü Hasan Çakmak’ı kabul eden Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, 24Erzincansporu yakından takip ettiğini, aldığı başarılı sonuçlardan dolayı kutladığını belirtti.Maçları takip etmeye devam edeceğini söyleyen Çiçek, forma için de teşekkür ederek mutlaka odasında muhafaza edeceğini söyledi.24Erzincanspora desteklerinden dolayı Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek’e teşekkür eden Erkan Karagül, “Başkanım bizleri makamında kabul etti.

24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Karagül ve Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Çakmak, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek’i makamında ziyaret ederek 24 numaralı ve ismini taşıyan forma hediye etti.
Erzincan Adliyesinde makam odasında 24Erzincanspor Yönetim Kurulu üyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karagül ve kulüp Basın Sözcüsü Hasan Çakmak’ı kabul eden Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, 24Erzincansporu yakından takip ettiğini, aldığı başarılı sonuçlardan dolayı kutladığını belirtti.
Maçları takip etmeye devam edeceğini söyleyen Çiçek, forma için de teşekkür ederek mutlaka odasında muhafaza edeceğini söyledi.
24Erzincanspora desteklerinden dolayı Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek’e teşekkür eden Erkan Karagül, “Başkanım bizleri makamında kabul etti. Kendisine teşekkür ederim. Hafta sonları maçlarımıza gelerek destek verdikleri için kulübüm ve şahsım adına teşekkür ederim. Kendilerine 24 numaralı ismini taşıyan formamızı hediye ettik” dedi.

24Erzincanspor yönetiminden Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek’e ziyaret

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