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24Erzincanspor zorlu deplasmandan 1 puan ile döndü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.12.2020 16:11 | Son Güncelleme

TFF 2.

24Erzincanspor zorlu deplasmandan 1 puan ile döndü

TFF 2. lig Beyaz gurup 18. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor ile karşılaşan 24Erzincanspor 0-0’lık skorla 1 puan alarak döndü.
24Erzincanspor, TCDD Ankara Demirspor stadyumunda Ankara Demirspor ile oynanan ve Veli Karakaya’nın yönettiği maçta 0-0 berabere kaldı.
Mücadeleye iyi başlayan 24Erzincanspor özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklardan gol ararken ev sahibi takım Ankara Demirspor’a pozisyon vermediği mücadelenin devresi 0-0 sona erdi.
İkinci yarıya da galibiyeti isteyen taraf görüntüsü veren ve birçok pozisyon bulan 24Erzincanspor bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince galibiyeti kaçıran taraf oldu. 24Erzincanspor zorlu Ankara deplasmanında aldığı 1 puan ile puanını 32 yaparak 3. sırada yer aldı.
24Erzincanspor 19. hafta mücadelesinde kendi sahasında 6 Ocak 2021 Çarşamba günü Sancaktepe FK spor ile mücadele edecek.

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