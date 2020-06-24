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24Erzincanspor’da ikinci korona virüs testleri de negatif çıktı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.06.2020 21:57 | Son Güncelleme

24Erzincanspor kulübü korona virüs testinden geçti.

24Erzincanspor’da ikinci korona virüs testleri de negatif çıktı

24Erzincanspor kulübü korona virüs testinden geçti. Test sonucunda herhangi pozitif vakaya rastlanmadı.
24Erzincanspor kulübünden yapılan açıklamada, “Teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları için tüm dünyayı etkisi altına alan ve devam eden korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı ikincisi yapılan kovid 19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmamıştır” denildi.
Liglerin 18 Temmuz da oynanacağının açıklanmasının ardından 12 Haziran da kendi tesislerinde toplanan 24Erzincansporda 13.06.2020 ve 24.06.2020 tarihlerinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları için yapılan ayrı ayrı covid - 19 test sonuçları negatif çıktı.
Test sonuçları negatif çıkmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen 24Erzincanspor yönetim kurulu başkanı Gökhan Keleş, takımın sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

24Erzincanspor’da ikinci korona virüs testleri de negatif çıktı

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