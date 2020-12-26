24Erzincanspor’dan 6 gollü galibiyet

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor, Ergene Velimeşesporu 6-2 yendi. Alınan galibiyetle 24Erzincanspor ligde ikinci sıraya yükseldi.

24Erzincanspor, ligin 17. haftasında sahasında Ergene Velimeşesporu konuk etti. Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmayı Barkın Kara yönetti.

Maça oldukça istekli başlayan 24Erzincanspor 33’ncü dakikada Mustafa Ethem Erboğa ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Gol sonrası ataklarını sürdüren 24Erzincanspor 42. dakikada bu kez kornerden gelen topa iyi yükselen kaptan Mümin Talip Pazarlı ile 2-0 öne geçti. İlk devrede rakibe pozisyon vermeyen 24Erzincanspor devreyi 2-0 önde kapadı.

İkinci devreye de istekli başlayan 24Erzincanspor 52. dakikada bu kez Umut Sönmez ile durumu 3-0 yaptı. Ergene Velimeşespor sadece 1 dakika sonra 53. dakikada Embiya Ayyıldız ile bulduğu gol ile umutlanırken bu kez 24Erzincanspor 1 dakika sonra 54. dakikada Batuhan Salman ile 4-1 öne geçti. Konuk takımdan Embiya 62. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü atarak durumu 4-2 yaptı.

Bu dakikadan oyunu sertleştiren konuk takımda Cabir Coşar ve Teknik Direktör Kamuran Gazi 69. dakikada kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibe karşı baskısını artıran 24Erzincanspor bu kez sonradan oyuna giren Uğurcan Bekçi’nin asistinde golcüsü Ethem ile 70. dakikada durumu 5-2 yaptı. Ataklarını sürdüren ev sahibi takım 24Erzincanspor gol açılışını yapan golcüsü Ethem 77. dakikada perdeyi kapatan golü de atarak 24Erzincansporu 6-2 öne taşıdı.

Maçın sonuna eklenen 2 dakikalık süre içerisinde başka gol sesi çıkmayınca maçı 6-2 galip tamamlayan 24Erzincanspor önünde bulunan takımların puan kaybetmesi sonucunda 17. hafta sonunda oynadığı 15 maç sonucu 9 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 31 puan ile 2. sırada yer aldı.

24Erzincanspor 18. hafta mücadelesinde hafta içi 30 Aralık Çarşamba günü Ankara Demirspora konuk olacak.

