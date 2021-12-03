26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

SİNOP (AA) - Ankara Sinema Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlediği 26'ncı Gezici Film Festivali'nin Sinop ayağı başladı.

Sinop Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen gala ile başladı.

Çok sayıda sinema oyuncusu ve yönetmenin de katıldığı açılışta konuşan Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kovid-19 salgını süreci sonrası yeniden Gezici Festival ile buluşmaktan ötürü mutluluk duyduklarını söyledi.

İki gün sürecek festivale tüm Sinopluları davet eden Ayhan, "Pandemi nedeniyle bir süre ayrı kaldığımız değerli sanatçılarla tekrar bir arada olmak bizleri son derece mutlu etti. Açıkçası bu tabloyu çok özlemiştik. Çok güzel bir iki gün geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, yönetmenliğini Emre Kayiş'in yaptığı "Anadolu Leoparı" filmini izledi.

