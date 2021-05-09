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26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı

09.05.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1'inci Lig'in 34’üncü haftasında Menemenspor'u yenerek şampiyon olan Adana Demirspor, kentte büyük bir sevinç yaşattı. 26 yıllık hasretin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, kısıtlamaya rağmen sokağa dökülüp, konvoy ve meşalelerle kutlama yapmak isteyince polis tarafından dağıtıldı.

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı

TFF 1'inci Lig'i 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, kenti sevince boğdu. Ellerinde takım ve Türk bayraklarıyla sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

Kısıtlamaya rağmen kentin farklı noktalarında toplanan taraftarlar, şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma sevincini konvoy yapıp, meşale yakarak kutlamak isteyince polisin uyarılarıyla dağıldı. Bazı vatandaşlar ise şampiyonluk sevincini evlerinin balkonlarından kutladı.

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