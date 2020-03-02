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267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Gönen Halk Eğitim Merkezi’nin 6 ayda düzenlediği 267 kursta, 6 bin 696 kişi mezun oldu.Gönen Halk Eğitim Merkezi 2019-2020 Eğitim, öğretim döneminde vatandaşları meslek ve eğitim sahibi yapıyor.

Gönen Halk Eğitim Merkezi’nin 6 ayda düzenlediği 267 kursta, 6 bin 696 kişi mezun oldu.
Gönen Halk Eğitim Merkezi 2019-2020 Eğitim, öğretim döneminde vatandaşları meslek ve eğitim sahibi yapıyor. Gönen’de 6 ayda 6 bin 696 kişi 267 kursta meslek eğitimi aldı.
1 Eylül 2019’dan bugüne kadar 162 Genel Kurs, 90 Mesleki teknik kurs ve 15 Okuma-Yazma kursu olmak üzere toplam 267 kursta 6 bin 696 kursiyer eğitim aldı. Gönen sınırları içindeki organize sanayi bölgesinde yer alan fabrikalar ve atölyelere İŞ-KUR işbirliği ile kurslar açılmaya devam ediyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Erbay, “Sektörün taleplerini önemsiyoruz, ihtiyaç duydukları alanlarda eleman yetiştirilmesi için gayret gösteriyoruz, hem ülkenin katma değerine katkıda bulunmak hem de işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağlamak mutluluk verici. Binamızda ve bazı mahallelerimizde devam eden giyim-üretim (dikiş), iğne oyası, takı tasarım, makine nakış, tel kırma, çini boyama, ahşap boyama, cam boyama, boncuk işleme ve örme bebek yapma kurslarında emekçi kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunmaları işimizi daha ciddi yapmak hususunda bizi motive etmektedir. Gündüz işlerinde çalışan vatandaşlarımız için binamız haftanın 5 günü saat 19:00-22:00 arası hizmet vermektedir. Sürü yönetimi elemanı, Meyve ağaçlarında budama ve aşılama, İngilizce, Arapça, Genel Muhasebe, Bilgisayar operatörlüğü, Diksiyon, Üniversiteye hazırlık ve KPSS hazırlık, Fıkıh ve güncel Hayat, Tiyatro hal-i hazırda devam eden gece kurslarıdır. Okullarımızda Bağımlılıkla mücadele, Verimli ders çalışma yöntemleri, Halk oyunları, Zeka oyunları, Kur’an-ı Kerim Elif Ba ve Tecvidli Okuma, Voleybol, Futbol, Masa tenisi, Judo kurslarımız yapılmaktadır. Gönenli Mehmet Efendi İmam-Hatip Ortaokulu’ndaki Hafızlık Projesinde yetişen hafız öğrenciler için açtığımız Hafızlık Hazırlık ve Hafızlık kurslarındaki usta öğreticiler de kurumumuz tarafından görevlendirilmektedir” dedi.

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