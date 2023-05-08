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27 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü

08.05.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da gece saatlerinde yaşanan kavgada bıçaklanan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

27 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü

Olay, Güvenevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer T., (27) isimli şahıs sokakta yürürken yanına gelen bir başka şahısla tartışmaya başladı. Bu sırada taraflar arasında çıkan kavgada Ömer T., isimli henüz öğrenilemeyen şahıs tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından hareket geçen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, Ömer T.’nin cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı bildirildi.

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