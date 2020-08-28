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28 Ağustos 1922’deki muharebelerde şehit düşen kahramanlar anıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.08.2020 13:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ‘Büyük Taarruz ve Zafer Haftası’nın 98.

Afyonkarahisar’da ‘Büyük Taarruz ve Zafer Haftası’nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Savaşı’nı zafere götüren 28 Ağustos 1922’deki muharebelerde şehit düşen kahramanlar Anıtkaya köyünde anıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, saygı atışı ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü, şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Vali Çiçek, törene katılan vatandaşlarla sohbet etti. Koron virüs (Covit-19) dolayısı ile sınırlı katılımlar gerçekleştirildi.
Törene, Vali Çiçek’in yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, Emniyet Müdürü Ali Temiz ve protokol üyeleri katıldı.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

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04:49
Sabah
06:16
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
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