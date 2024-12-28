28 Aralık 2024 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Yalan, Yabani yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm Tv takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte 21 Aralık cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV güncel yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Yalan dizisi final bölümüyle izleyicisinin karşısında olacak.
TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Atv'de ise yeni dizi Can Borcu ikinci bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
NOW TV'de ise Yabani dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Can Borcu
13:40 Uluslararası
16:00 Can Borcu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:20 Can Borcu
NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:30 Şakir Paşa Ailesi
03:45 Ruhun Duymaz
06:00 Senden Daha Güzel
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:00 Sar Başa
02:00 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sen Ağlama İstanbul
02:30 Erkenci Kuş
04:30 Söz
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:30 Sen Ağlama İstanbul
16:30 Dizi
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:00 Kelebeğin Rüyası
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
TRT1 YAYIN AKIŞI:
05:15 Beni Böyle Sev
07:10 Yedi Numara
08:00 Yeditepe İstanbul
08:55 Yaşam Başka Yerde
09:15 Düşler Bahçesi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kod Adı Kırlangıç
14:40 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
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