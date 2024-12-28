28 Aralık 2024 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Yalan, Yabani yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm Tv takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte 21 Aralık cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV güncel yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Yalan dizisi final bölümüyle izleyicisinin karşısında olacak.

TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv'de ise yeni dizi Can Borcu ikinci bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

NOW TV'de ise Yabani dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI:



00:20 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Can Borcu

13:40 Uluslararası

16:00 Can Borcu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:20 Can Borcu

NOW TV YAYIN AKIŞI:



01:30 Şakir Paşa Ailesi

03:45 Ruhun Duymaz

06:00 Senden Daha Güzel

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

KANAL D YAYIN AKIŞI:



00:00 Sar Başa

02:00 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

STAR TV YAYIN AKIŞI:



00:15 Sen Ağlama İstanbul

02:30 Erkenci Kuş

04:30 Söz

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sahipsizler

14:30 Sen Ağlama İstanbul

16:30 Dizi

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

23:00 Kelebeğin Rüyası

SHOW TV YAYIN AKIŞI:



00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

TRT1 YAYIN AKIŞI:



05:15 Beni Böyle Sev

07:10 Yedi Numara

08:00 Yeditepe İstanbul

08:55 Yaşam Başka Yerde

09:15 Düşler Bahçesi

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber