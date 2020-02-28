28 Şubat mağduru atanmak için mezun olduğu yıla uygun sınav istiyor

Yasaklara karşı oturma eylemi yaptıklarını dile getiren Evci, "Oturma eylemi yaptığımız zamanlarda jandarma geliyordu. Üniversitenin içinde sürekli sivil polisler vardı. Bu genç bir kız için büyük travma. Seni takip ediyorlar. Kiminle konuşursan müdahale ediyorlar. Seninle birlikte dolmuşa biniyorlar. Evine kadar geliyorlar." diye konuştu.

28 Şubat Platformu Kırıkkale temsilcisi de olan Evci, yasaklar karşısında ne yapacaklarını bilmediklerini belirtti.

FIRAT TAŞDEMİR - Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde üniversitenin tarih bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 42 yaşındaki Vildan Evci, atanmak için mezun olduğu yıla uygun sınav talebinde bulundu.

- "O geceyi hiç unutamıyorum"

Darbe sonrasındaki gecede çok zor anlar yaşadığını anlatan Evci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylemler sonucunda iki arkadaşımızı gözaltına aldılar. Biz kalabalık ortamlarda olduğumuz için gözaltından kurtulmuştuk. Öğrenci evine gitmeye çalıştığımızda evin önünde sivil polisler vardı. O geceyi hiç unutamıyorum. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Hiç kimse sokakta yoktu. O gece bir arkadaşın evinde kaldık. Gece rüyalarımda jandarma ve polisle mücadele ediyordum. Hakikaten zor günlerdi."

Gözaltına alınan arkadaşlarının durumunu sormak için gittikleri emniyetten eli boş döndüklerini söyleyen Evci, "Burada öyle biri yok diyorlardı. İstanbul ve Ankara'da bu süreçlerden geçen arkadaşlardan akıl alıyorduk. O arkadaşlarımız hem terörle mücadeleden yargılanmışlardı hem de adli suçlarla yargılanmışlardı. Hiçbirimiz suçlu değildik." ifadelerini kullandı.

- "Bizi irticacı ve terörist olarak tanımladılar"

Başörtüsüyle sınavlara girdikleri için birçok zorluk yaşadıklarını vurgulayan Evci, şöyle devam etti: