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28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "3 Soprano - 3 Tenor" konseri

16.09.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "3 Soprano - 3 Tenor" konseri

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "3 Soprano - 3 Tenor" konseri sanatseverlerle buluştu.

Opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerinden şarkılara geniş bir repertuarın seslendirildiği konserde, orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı üstlendi.

Konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sopranolar Çiğdem Önol ve Funda Saltaş Ateşoğlu ile tenorlar Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar sahne aldı.

Yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin katıldığı konserin sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

Festival, 18 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından kısa süre önce dünya prömiyeri gerçekleştirilen festivalin tek bale eseri "Pandemic" ile devam edecek.

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