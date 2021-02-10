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28 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı

10.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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28 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fen Lisesi öğrencilerinden ENKA Spor Kulübü Atletizm branşı sporcusu Orçun Ünalan, 28 yıldır kırılmayan rekoru kırarak U18 Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakada ter döken Orçun Ünalan, 50 metrede U18 Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fen Lisesi öğrencilerinden ENKA Spor Kulübü Atletizm branşı sporcusu Orçun Ünalan, 28 yıldır kırılmayan rekoru kırarak U18 Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakada ter döken Orçun Ünalan, 50 metrede U18 Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 1993 yılından bu yana listede duran 6.06’lık rekoru 6.01’e indiren Orçun Ünalan, ilk kez Türkiye rekoru sahibi olmanın sevincini yaşadı.
Yeni Türkiye rekorunun sahibi olmanın gururuyla açıklamalarda bulunan genç atlet, “Bozüyük Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Antrenörüm Mert Moralı önderliğinde 7 yıldır atletizm ile uğraşıyorum. 28 yıldır kırılamayan 60 metre yıldızlar Türkiye rekorunu kırdım. Aynı zamanda 100 metre yıldızlar Avrupa barajını da geçtim. Bu süreçte hem Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Federasyon Başkanımız bizi çok destekledi. Hafta sonu da Bulgaristan’da düzenlenecek Balkan Gençler Şampiyonası’nda 60 metre branşında mücadele edeceğim. Burada da kürsüde kalmak istiyorum. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Antrenör Mert Moralı ise, “Yaklaşık 8 yıldır Bilecik İl Atletizm Antrenörü olarak görev yapmaktayım. Orçun ile ilk tanışmamız 6 yıl önce olmuştu. Farklı ve hızlı bir çocuktu. Bugünlere geleceğini bekliyordum. Özellikle 2 yıldır iyi bir ivmelenme yakaladık. 100 metreyi 10.81 ile koşarak Avrupa yıldızlar barajını geçtik ancak korona virüs nedeniyle katılamadık. Önümüzdeki yıl inşallah orada bir madalya bekliyoruz. 2 hafta önce yapılan bir yarışmada da 28 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu geride bıraktı. 6.01 saniye gibi güzel bir derece gerçekleştirdi. Bir hafta sonra kendisi yıldız ama gençler kategorisinde yarışarak Türkiye şampiyonu oldu. 13 Şubat Cumartesi günü de Balkan Gençler’de 60 metre branşında ülkemizi, Bilecik ilimizi temsil edecek. Bugüne kadar bizleri hep destekleyen Bilecik İl Müdürümüze ve Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

28 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı

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