İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde! Kızına yorum yağdı! 'Aynı babası'

İbrahim Tatlıses, 2011-2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşamış ve bu birliktelikten Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti.

74 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından kızıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile birlikte Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini RAMS Park'ta tribünden izledi. Tatlıses, sarı-kırmızılı ekibin sahadan 2-1 galip ayrıldığı mücadeleyi kızıyla birlikte takip etti.

BABA-KIZIN DERBİ HEYECANI

Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından, "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur" notuyla paylaştı.

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Elif Ada için 'Aynı babası', 'Babasının kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan İbrahim Tatlıses, nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden bir operasyon geçirmişti. 22 Nisan'da taburcu edilen sanatçı, ardından fizik tedavi sürecine başlamıştı.