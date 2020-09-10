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29 yıl sonra birbirlerine Kuşadası’nda kavuştular

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Söke’de gençken birbirlerine aşık olan, ancak ailevi nedenler yüzünden bir türlü kavuşamayan Birsen Yanılmaz (55) ile Hüseyin Kaya (60) çifti tam 29 yıl sonra evlilik yüzüğü takabildi.

Söke’de gençken birbirlerine aşık olan, ancak ailevi nedenler yüzünden bir türlü kavuşamayan Birsen Yanılmaz (55) ile Hüseyin Kaya (60) çifti tam 29 yıl sonra evlilik yüzüğü takabildi. Düğünlerini Kuşadası’nda kiraladıkları gezi teknesi ile denize açılarak yapan çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı.
Özel bir hastanede hemşirelik yapan Birsen Yılmaz ile iş adamı Hüseyin Kaya, 1991 yılında Söke’nin Güzeltepe köyünde tanışıp birbirlerine aşık oldu. Evlenme kararı alan çiftin yolları iş ve ailevi sorunlar nedeniyle ayrıldı. Hüseyin Kaya, ertesi sene çalışmak için Almanya’ya gitmek zorunda kaldı. Aradan geçen zamana ve mesafeye rağmen çiftin sevgi bağı ve iletişimi hiç kopmadı. 2020 yılında tekrar kavuşan Yanılmaz ve Kaya, yıllara meydan okuyan ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı aldı. Gelin Birsen Yanılmaz’ın Söke’deki baba evinde akrabalarının ve aile dostlarının katılımıyla 23 Haziran’da kız isteme merasimi gerçekleşti. Damada tuzlu kahve ikram edilmesinin ardından takılan nişan yüzükleri ile aşıklar evlilik yolundaki ilk adımı da atmış oldu.
Nikahı Başkan Günel kıydı
Birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çiftin nikahı ise Kuşadası’nda yapıldı. Aile dostları ve yakın akrabalarının katılımıyla gezi teknesinde gerçekleşen törende Yılmaz ile Kaya’nın nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Belediye Başkanı Günel, yüzükler takılıp imzalar atıldıktan sonra evlilik cüzdanını Birsen Yılmaz’a verdi. Mutluluktan havalara uçup birbirlerine sarılan çift, daha sonra çalan müzik eşliğinde dans etti.
-“Kimse sevdiğinden mahrum olmasın”
Kendilerini kırmayıp bu özel günde yanlarında olduğu için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden Birsen Yılmaz, “Birbirimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Allah kimseyi bu kadar uzun süre sevdiğinden mahrum bırakmasın" dedi.
"Mutluluklar diliyorum"
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Öncelikle çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tarihi Güvercinada Kalesi’nin de tanıklık ettiği bu düğünde çiftimizin yanında olmaktan büyük keyif aldım. Umarım 29 yıllık aşkları uzun yıllar daha devam eder” diye konuştu.

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